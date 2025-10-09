В Венгрии осудили заявление премьера Польши о взрыве «Северного потока»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг резкой критике заявления премьер-министра Польши Дональда Туска, который попытался оправдать украинского гражданина Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к диверсии на газотранспортных магистралях «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее заявление глава венгерской дипломатии разместил в социальной сети X (бывший Твиттер).

По словам Сийярто, позиция польского коллеги фактически означает нормализацию террористических актов против критической инфраструктуры. Венгерский министр охарактеризовал подобные высказывания как шокирующие и подчеркнул, что Европа не должна допускать оправдания преступлений высшими должностными лицами.

Польша может выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Ранее, 7 октября, Дональд Туск заявил о несогласии правительства Польши с экстрадицией Журавлева в Германию, оставив окончательное решение за судебными инстанциями. 6 октября стало известно о продлении судом ареста подозреваемого, при этом рассмотрение вопроса о его выдаче Германии должно состояться в течение 40 дней.

Сообщается, что немецкие следственные органы установили причастность к взрывам семерых граждан Украины, включая водолазов, подрывника и капитана судна. По данным издания Die Zeit, подозреваемые использовали поддельные документы для въезда в Польшу с последующим перемещением в Германию.

Напомним, что 26 сентября 2022 года на газотранспортных магистралях «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы, в результате которых были повреждены три из четырех ниток трубопроводов. Российская сторона ранее критиковала версию о причастности к инциденту украинских диверсантов-любителей.