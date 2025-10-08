Предательство 11 сентября: Карлсон раскрыл, как ЦРУ спасало бен Ладена

Администрация президента США Джорджа Буша-младшего и ЦРУ обладали точной информацией о готовящихся терактах 11 сентября и имели не менее десяти возможностей ликвидировать Усаму бен Ладена, но сознательно этого не сделали. С такими сенсационными утверждениями выступил американский журналист Такер Карлсон в третьей части своего расследования трагедии.

Журналист приводит доказательства того, что власти США не просто проявили халатность, а фактически саботировали предотвращение атаки. Так, 6 августа 2001 года, за месяц до терактов, президент Буш получил ежедневный брифинг разведки под заголовком: «Бен Ладен полон решимости нанести удар по США». В нем говорилось о подготовке к угону самолетов.

По словам бывшего начальника отдела ЦРУ по бен Ладену Майка Шойера, у агентства было не менее 10 шансов захватить или убить террориста в 90-е годы, но администрация Клинтона каждый раз в последний момент отменяла операцию. В одном из случаев поводом для отмены стали попавшие на спутниковый снимок детские качели у дома бен Ладена.

Прошло ровно 24 года: как ликвидировали лидера «Аль-Каиды»* Усаму бен Ладена

Более того, Шойер прямо обвинил будущего директора ЦРУ Джона Бреннана в том, что тот, будучи резидентом в Саудовской Аравии, блокировал запросы о сборе информации на бен Ладена.

Самым шокирующим выглядит эпизод, произошедший за день до трагедии. 10 сентября 2001 года, когда глава ФБР пытался доложить генпрокурору Джону Эшкрофту об угрозе, тот его оборвал: «Я не хочу, чтобы вы когда-либо говорили со мной об „Аль-Каиде* (зарпещенная в России террористическая организация)“. Я не хочу больше слышать об „Аль-Каиде*“».

В заключение Карлсон анонсировал темы следующей части расследования. Он пообещал ответить на вопросы, кто, помимо террористов, знал об атаках и нажился на них, играя на фондовом рынке. Также журналист намерен выяснить, почему «предполагаемые союзники» США, владевшие информацией, не предупредили Вашингтон, и зачем власти так поспешно вывезли все обломки с места трагедии, не дав экспертам их изучить.

*Террористическая организация, запрещенная в России.