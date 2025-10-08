Власти Польши предпринимают значительные усилия к тому, чтобы убедить население в неизбежности конфликта с Россией, действуют по методичкам деятелей прошлого века, заявил обозреватель Эугениуш Зинкевич в статье для Myśl Polska.

Автор статьи напомнил, что ранее президент Польши Кароль Навроцкий рассказал о спиритическом общении с духом маршала Юзефа Пилсудского.

«Мы много разговариваем друг с другом, фактически каждый день. Мы говорим о польско-большевистской войне 1920 года и нынешней международной ситуации после нападения Российской Федерации, о парламенте», — отметил глава государства.

Зинкевич заметил, что среди тех, кто прямо говорит о намерениях Варшавы, есть и другие высокопоставленные чиновники.

Так, польский премьер-министр Дональд Туск публично назвал конфликт на Украине «нашей войной», постпред Польши в ООН бездоказательно обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны.

По его мнению, польские лидеры следуют заветам крупного военного деятеля Третьего Рейха Германа Геринга, который говорил о подчинении населения с помощью страха перед мнимой угрозой. Он добавил, что «эта [методика] работает».

Ранее эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош сообщил, что стратегия Европы и НАТО предусматривает подготовку на границах России ряда государств, которые бы выступили своеобразными прокси-агентами в прокси-войнах будущего.

Аналитик уточнил, что в последние годы роль прокси-агента выполняет Украина. Он добавил, что европейские и натовские политики в целом ставят задачу по расширению круга стран, которые могут быть втянуты в конфликт с Россией в качестве прокси-силы.

В частности, могут быть использованы Финляндия, страны Прибалтики, Польша, некоторые страны на Кавказе и в Центральной Азии, констатировал Бартош.