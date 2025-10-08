Пока вы не уснули: кто руководит Зеленским и что случилось с пропавшей в горах семьей Усольцевых
Стало известно, кто руководит Зеленским
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон вертит Владимиром Зеленским, «как куклой». Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.
Перечислены версии случившегося с пропавшей в горах семьей Усольцевых
Волонтер из Красноярского края рассказала о том, что могло произойти с семьей Усольцевых, которая пропала в горах более недели назад. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Хороший» пузырь: СМИ призвали готовиться к краху рынка
Финансовые рынки демонстрируют признаки, вызывающие беспокойство относительно возможного кризиса. Управляющие фондами по всему миру обеспокоены увеличением долговой нагрузки и чрезмерным оптимизмом на рискованных рынках, сообщает The Financial Times.
Собчак могут посадить за интервью с Арестовичем*
Журналистке Ксении Собчак грозит до восьми лет лишения свободы после интервью с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), если будет установлено, что она заплатила за это интервью. Об этом заявил юрист Михаил Салкин, передает «Абзац».
«Препятствий нет»: ученый о вечной жизни
Перспективы трансплантологии открывают возможность преодоления старения организма и, как следствие, биологической смерти. Такое заявление к беседе с News.ru сделал Алексей Дейкин, ученый-генетик Института биологии гена РАН.
Губерниев раскрыл для норвежцев последствия отстранения российских лыжников
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл опасные последствия отстранения российских лыжников от международных соревнований для их соперников из Норвегии. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».
Почему заблокируют бессрочные карты Visa
Просроченные карты Visa и Mastercard хотят вывести из оборота, потому что это небезопасно и противоречит политике Центрального банка, сказал «Рамблеру» юрист Илья Русяев. Он также объяснил, почему их нельзя сделать бессрочными и какие меры стоит принять россиянам.
В правительстве России оценили ситуацию с бензином в регионах
Глобальных проблем с поставками бензина и дизельного топлива в регионы нет. Об этом заявил вице-премьер правительства России Александр Новак на встрече с прессой в среду, 8 октября.
Взрывное устройство для убийства генерала Кириллова привезли из Польши
Компоненты взрывного устройства, которое использовалось для убийства 17 декабря 2024 года в Москве генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, были привезены в Россию с территории Польши. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
В ГАИ прокомментировали массовые проблемы с постановкой автомобилей на учёт
На стороне Госавтоинспекции России нет проблем с постановкой автомобилей на учёт. Об этом заявили в пресс-службе МВД РФ, комментируя информацию о сбое в электронной базе ПТС.