Стало известно, кто руководит Зеленским

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон вертит Владимиром Зеленским, «как куклой». Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Перечислены версии случившегося с пропавшей в горах семьей Усольцевых

Волонтер из Красноярского края рассказала о том, что могло произойти с семьей Усольцевых, которая пропала в горах более недели назад. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Хороший» пузырь: СМИ призвали готовиться к краху рынка

Финансовые рынки демонстрируют признаки, вызывающие беспокойство относительно возможного кризиса. Управляющие фондами по всему миру обеспокоены увеличением долговой нагрузки и чрезмерным оптимизмом на рискованных рынках, сообщает The Financial Times.

Собчак могут посадить за интервью с Арестовичем*

Журналистке Ксении Собчак грозит до восьми лет лишения свободы после интервью с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), если будет установлено, что она заплатила за это интервью. Об этом заявил юрист Михаил Салкин, передает «Абзац».

«Препятствий нет»: ученый о вечной жизни

Перспективы трансплантологии открывают возможность преодоления старения организма и, как следствие, биологической смерти. Такое заявление к беседе с News.ru сделал Алексей Дейкин, ученый-генетик Института биологии гена РАН.

Губерниев раскрыл для норвежцев последствия отстранения российских лыжников

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл опасные последствия отстранения российских лыжников от международных соревнований для их соперников из Норвегии. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Почему заблокируют бессрочные карты Visa

© Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Просроченные карты Visa и Mastercard хотят вывести из оборота, потому что это небезопасно и противоречит политике Центрального банка, сказал «Рамблеру» юрист Илья Русяев. Он также объяснил, почему их нельзя сделать бессрочными и какие меры стоит принять россиянам.

В правительстве России оценили ситуацию с бензином в регионах

© Vladimir Baranov/Globallook Press/www.globallookpress.com

Глобальных проблем с поставками бензина и дизельного топлива в регионы нет. Об этом заявил вице-премьер правительства России Александр Новак на встрече с прессой в среду, 8 октября.

Взрывное устройство для убийства генерала Кириллова привезли из Польши

Компоненты взрывного устройства, которое использовалось для убийства 17 декабря 2024 года в Москве генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, были привезены в Россию с территории Польши. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

В ГАИ прокомментировали массовые проблемы с постановкой автомобилей на учёт

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На стороне Госавтоинспекции России нет проблем с постановкой автомобилей на учёт. Об этом заявили в пресс-службе МВД РФ, комментируя информацию о сбое в электронной базе ПТС.

