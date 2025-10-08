Владимир Зеленский добивается поставок американских ракет Tomahawk с одной целью — добиться эскалации конфликта с Россией. Такое предположение высказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт обратил внимание на недавнее заявление презщидента США Дональда Трампа, который сообщил, что перед принятием решения о передаче ракет он хочет получить от Киева четкие объяснения, как их собираются использовать.

«Это означает, что украинцы не сказали ему о своих планах на Tomahawk, но они у них есть», — считает Меркурис.

По его мнению, этот секретный план заключается именно в намеренном обострении ситуации.

«Поставки ракет Tomahawk на Украину, конечно, приведут к эскалации войны», — отметил он.

Аналитик подчеркнул, что если Трамп все же согласится на эти поставки, это будет полностью противоречить всей его предыдущей риторике о необходимости скорейшего завершения украинского кризиса.

Ранее американские СМИ сообщали, что Зеленский лично просил Трампа о поставках «Томагавков» во время их последней встречи. При этом портал Axios писал, что это был единственный пункт в запросе Киева, который президент США тогда отклонил.