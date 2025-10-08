В израильском городе экстренно закрыли все пляжи

В израильском Ашкелоне закрыли все городские пляжи, сообщает издание news.israelinfo в среду.

Стало известно, что власти обратились к отдыхающим с просьбой немедленно выйти из воды, так как спасатели заметили акулу неподалеку от берега.

В публикации уточняется, что такая мера будет действовать до выяснения всех обстоятельств и дальнейших сообщений от властей.

Ранее аналогичная ситуация случилась и в Ашдоде – тогда спасатели тоже заметили акулу возле берегов, но это оказалась китовая акула, которая не представляет опасности.