Офис Тихановской в Литве приостановил работу

Офис белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которая с 2020 года находится в Литве, временно приостановил работу в связи с понижением статуса охраны активистки. Об этом сообщил советник политика Денис Кучинский, передает ТАСС.

Он отметил, что бюро получило уведомление о понижении статуса ее личной охраны 1 октября. Ее содержание обходилось Литве в миллион евро в год и включало круглосуточную физическую охрану в республике и за рубежом, автомобили для обеспечения безопасности, содержание резиденции и использование VIP-терминалов в аэропортах.

«Мы хотели знать об этом заранее, но такого не произошло. Слишком короткий период времени не позволяет нам приспособиться к перемене, поэтому временно приостанавливаем деятельность», — сказал Кучинский.

Напомним, что Тихановская выступала в качестве оппозиционного кандидата на выборах президента Белоруссии в августе 2020 года. Тогда в шестой раз победил действующий глава страны Александр Лукашенко, что привело к протестам. С целью пресечения этих акций силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Против лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела.