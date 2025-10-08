Медиасоветник Залужного неожиданно ответила на сообщения о подготовке генерала к выборам

Медиасоветник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что генерал уже собирает команду для участия в выборах президента Украины.

Тороп заявила журналистам, что Залужный не думает о выборах и не готовится к ним, пока идут боевые действия.

Она также отметила, что писать и говорить об этом могут сколько угодно, однако позиция бывшего главкома четкая и неизменная.

По мнению пресс-секретаря, эта информация, так же как и прошлая о якобы формировании штаба в Лондоне — звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком.