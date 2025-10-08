Маньячка караулила принца Гарри в туалете отеля

В Лондоне сталкерша караулила принца Гарри в туалете отеля. Как сообщает Daily Mirror, неадекватную женщину, преследующую герцога Сассекского по всему миру, обнаружили в уборной отеля Royal Lancaster за 20 минут до прибытия принца.

Инцидент произошел в начале сентября во время благотворительного визита Гарри в Лондон. Сталкерша заранее проникла в отель и укрылась в туалетной комнате. Однако незамеченной она не осталась, персонал услышал ее странное бормотание.

Через два дня она предприняла новую попытку, но была перехвачена помощниками принца возле Исследовательского центра по изучению взрывных травм. Эта же женщина ранее появлялась рядом с Гарри во время его визита в Нигерию в мае 2024 года.

Женщина внесена в официальный список лиц, проявляющих навязчивый интерес к британской королевской семье. Её личность не разглашается из-за действующих ограничений на публикацию персональных данных.