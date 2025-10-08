«Русские побеждают» и страхи Трампа: западные СМИ о Tomahawk для Киева

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял» решение насчет поставок Украине Tomahawk, но сначала хочет узнать, как Киев хочет использовать эти крылатые ракеты большой дальности. Зарубежные СМИ считают, что Вашингтон идет на эскалацию, видя успехи Москвы.

Прошел почти год с того дня, как Трамп, тогда еще кандидат в президенты, обещал добиться разрешения конфликта на Украине «за 24 часа». Позже Трамп раздраженно говорил, что украинского кризиса никогда бы не случилось, если бы он был президентом в 2022 году.

Но в последние недели Трамп сделал несколько странных заявлений, которые представляют собой существенный отход от его давней приверженности миру с Россией, пишет The National Interest.

По версии издания, сомнительно, что Трамп действительно заинтересован в расширении и без того масштабного (и дорогостоящего) конфликта с помощью поставок Tomahawk. Есть некоторые свидетельства, что все его заявления продиктованы разочарованием по поводу медленного темпа мирных переговоров, подчеркивает NI. Пока Россия продолжает побеждать, Трамп стремится получить рычаги влияния, отмечается в статье.

«Трамп, конечно же, не хочет отправлять еще больше оборудования и денег в черную дыру под названием Украина. <…> Но чем больше Трамп будет кричать, ничем не подкрепляя свои слова, тем меньше Кремль будет опасаться каждой последующей угрозы», - подчеркивается в статье.

NI отмечает, что у США весьма ограниченный запас Tomahawk, которые в первую очередь предназначены для потенциальных конфликтов на Ближнем Востоке и в Венесуэле. Истощение этого ограниченного запаса ослабило бы боеготовность страны.

Источник Axios, близкий к правительству Украины, сообщил, что в администрации Трампа опасаются, что США не смогут контролировать использование Tomahawk Украиной - после приобретения ракет странами НАТО.