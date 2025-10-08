Свержение Зеленского откладывается: Трамп приготовил кое-что похуже

Президент США Дональд Трамп будет использовать нарастающие коррупционные скандалы на Украине как главный рычаг давления на Владимира Зеленского, чтобы заставить его пойти на переговоры с Россией. Поэтому свергать Зеленского нужды пока нет. Такую схему описал в интервью News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, в Америке вспыхивает все больше скандалов, связанных с освоением украинских траншей, а сторонники Трампа в Конгрессе постоянно обвиняют Зеленского в воровстве денег американских налогоплательщиков.

«Трамп же, я думаю, использует эту коррупционную тему как рычаг давления на Киев», — подчеркнул Дудаков.

«Историю с коррупцией, условно говоря, он будет использовать против Зеленского, требуя от него пойти на какие-то переговоры с нашей страной», — добавил эксперт.

Политолог отметил, что Трамп всегда стремится оказывать давление на все стороны конфликта, однако пока не может найти эффективный рычаг воздействия на Россию.

«Они сейчас пытаются поднять тему Tomahawk, и это попытка задействовать что-то в нашу сторону», — считает Дудаков.

В то же время свергать украинскую власть Трампу не имеет смысла, пока можно использовать коррупцию как удобный инструмент давления на Киев, заключил он.