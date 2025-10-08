Рада «прокатила» Трампа с Нобелевской премией мира

Попытка группы украинских депутатов выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира с треском провалилась. Постановление об обращении в Нобелевский комитет, зарегистрированное в Верховной Раде, поддержали всего 132 народных депутата, что значительно меньше необходимого для принятия решения большинства.

Инициатива была зарегистрирована в парламенте 29 сентября 2025 года. Ее авторами выступила группа депутатов, среди которых Анна Скороход, Анатолий Урбанский и Тарас Батенко. Они призывали коллег продемонстрировать «показательное единение» и «благосклонность» к стратегическому партнеру — США.

«Мы должны показать, что украинский парламент поддерживает Дональда Трампа в его мирных процессах», — заявляла с трибуны Скороход.

Однако, судя по результатам голосования, большинство депутатов Рады не сочли эту идею своевременной.

Трамп все-таки может получить Нобелевскую премию мира

Инициативу о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира ранее поддержали лидеры как минимум семи стран.