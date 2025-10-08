Названо условие для замены Зеленского Залужным

Политтехнолог Михаил Павлив допустил, что украинский посол в Лондоне, бывший глава ВСУ Валерий Залужный может стать президентом Украины, если в стране проведут честные выборы. Об этом Павлив рассказал NEWS.ru.

По мнению политолога, подготовка к предвыборной кампании Залужного пока идет «ни шатко, ни валко». Павлив заявил, что в основном кампанию готовят «люди вокруг» Залужного, связанные с экс-президентом Петром Порошенко*

«Если предположить наличие конкурентных выборов на Украине, <...>, то Залужный, вероятно, выиграет у Зеленского», - заявил Павлив.

Он добавил, что Залужный пользуется самой большой поддержкой населения среди всех возможных кандидатов. Но, по мнению Павлива, он «даже не станет» баллотироваться, если Вашингтон поддержит переизбрание Зеленского.

Украинские СМИ писали, что власти страны начали готовиться к проведению президентских и парламентских выборов, хотя официальные решения об этом не принимались. Ранее Залужный стал лидером рейтинга доверия украинцев - о полном или относительном доверии к нему заявляли 72 процента жителей страны, опрошенных социологами.

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.