«Сына увели в наручниках»: появились подробности о нападении на мэра города в Германии

Нападавшим на мэра города Хердекке в Германии Ирис Штальцер мог быть ее сын. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов увели сына пострадавшей в наручниках, чтобы сохранить улики. Сообщается, что во время нападения в доме также находилась ее 17-летняя дочь.

Инцидент произошел во вторник, 7 октября. На 57-летнюю женщину напали с ножом в ее доме, сейчас она находится в критическом состоянии.

Незадолго до этого Штальцер была избрана в качестве кандидата от Социал-демократической партии Германии. Сообщается, что политик получила множественные ножевые ранения.

По данным WDR, Штальцер пережила нападение в обеденное время. После того, как по ней нанесли несколько ударов ножом, она сумела заползти в дом и вызвать помощь. На месте происшествия находится большое количество полицейских и карета скорой помощи.