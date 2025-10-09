Конгрессмен-республиканец Бадди Картер призвал американское министерство юстиции расследовать роль финансиста Джорджа Сороса в финансировании внутреннего терроризма в США.

Об этом сообщил портал Daily Caller (DC) со ссылкой на письмо конгрессмена.

«Есть растущие опасения… что [фонд] Open Society Foundations (признан в РФ нежелательной организацией) Джорджа Сороса сыграл значительную роль в финансировании организаций, связанных с продвижением политического экстремизма», — говорится в публикации.

В письме также утверждается, что Сорос якобы занимается деятельностью, подпадающей под определение внутреннего терроризма, или поддерживает ее. Также Картер просит провести проверку, нарушали ли фонд Open Society Foundations и другие организации, которые поддерживаются Соросом, федеральные законы, связанные с внутренним терроризмом.

Помимо этого, конгрессмен призывает установить, была ли организована материальная поддержка Соросом насилия и другой незаконной деятельности, направленной против американских граждан.

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и филантроп. Из его финансовых операций наиболее известны валютные спекуляции. Также он известен поддержкой различных инициатив и организаций, выступающих за демократию и «открытую дискуссию». Считается, что Сорос сыграл определенную роль в ряде «цветных революций».

8 октября бывший глава украинского правительства Николай Азаров рассказал, как встречался с американским бизнесменом Джорджем Соросом в 1992 году и уже тогда, по его словам, увидел в миллиардере врага.