Вучич не поздравил Путина с днем рождения

Президент Сербии Александр Вучич снова не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. На это обратила внимание «Лента.ру».

На сайте пресс-службы сербского президента, на его личных страницах в социальных сетях, а также в главных средствах массовой информации (СМИ) Сербии отсутствуют сообщения о поздравлении Вучича с 73-летием Путина. Сербское издание Danas писало, что в 2024 году сербский лидер впервые не поздравил своего российского коллегу с днем рождения.

«Лента.ру» направила запрос в администрацию президента Сербии по этому вопросу, однако пока ответ не был получен.

Вучич обратился к Путину за советом

В октябре 2024 года Александр Вучич также не поздравил Владимира Путина с днем рождения. Тогда популярный в Сербии адвокат Никола Лакич отреагировал на это словами «Храбрец боялся, что [экс-канцлер ФРГ Олаф] Шольц или [президент Франции Эммануэль] Макрон не оценят этого». Тогда публично президент Вучич никак не прокомментировал отсутствие поздравления.

7 октября 2025 года Владимиру Путину исполнилось 73 года. С днем рождения его публично поздравили председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын, президенты Турции и Белоруссии Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Лукашенко, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди.