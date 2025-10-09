В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

Евросоюз имеет четкое представление о текущей обстановке в Грузии, включая последние события. Об этом заявила пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет «Интерфакс».

«Когда вы преследуете независимые СМИ, оппозицию, гражданское общество, когда вы меняете законы, чтобы дать преимущество вашей партии у власти, - это уже не демократия», — сказала она на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать исходящие из Тбилиси критические высказывания представителей грузинских властей в адрес ЕС.

По мнению Хиппер, партия «Грузинская мечта» предпринимает «отчаянные попытки скрыть формирующийся репрессивный режим».

8 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ни одна страна-член Евросоюза не осудила попытку штурма президентской резиденции в Тбилиси, предпринятую радикальными элементами 4 октября.

«Более того, Евросоюз, БДИПЧ/ОБСЕ и другие субъекты позволили себе сделать заявления противоположного характера. Очевидно, что неосуждение насилия можно объяснить его поддержкой», — заявил Кобахидзе на брифинге.