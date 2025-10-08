Зеленский оскорбил депутатов своей фракции

Владимир Зеленский отказался от контактов с депутатами своей фракции «Слуга народа» в парламенте, назвав их «деструктивными дебилами». Об этом со ссылкой на депутата Рады Алексея Гончаренко* (внесен в России в список террористов и экстремистов) пишет ТАСС.

Зеленский провел встречу с депутатами своей фракции в Раде 16 сентября. Она прошла впервые за полтора года. Украинские СМИ отмечали, что в ходе беседы парламентарии задали Зеленскому вопросы о ситуации на фронте, проблемах с бюджетом, а также о принудительной мобилизации. При этом новая встреча сначала была перенесена, а затем отменена.

По словам Алексея Гончаренко*, после беседы с парламентариями Зеленский не скрывал своего недовольства.

««Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться?» - прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со «слугами». Именно поэтому он отменил встречу со своими депутатами», — рассказал он.

При этом депутат отметил, что выражение Зеленского сейчас «очень активно ходит между «слугами»», которые «разочарованы и не понимают, как это получилось».

*Включен в России в список террористов и экстремистов.