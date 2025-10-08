Бывший канцлер Германии Ангела Меркель возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и страны Балтии. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса. Меркель осмелилась только после выхода на пенсию заговорить об этом и на это есть причины, пишет китайское издание Sohu. «ФедералПресс» приводит эксклюзивный пересказ статьи.

«Меркель заявила, что в 2021 году хотела пригласить Макрона на переговоры с Путиным от имени Европейского союза, но Польша и страны Балтии не согласились и заблокировали этот вопрос. Она имела в виду, что если бы переговоры удалось провести тогда, то, возможно, конфликта бы и не случилось. Как только она это сказала, четыре восточноевропейские страны возмутились. Бывший премьер-министр Латвии первым набросился, заявив, что Меркель «все еще живет в фантазиях», – говорится в публикации.

А Польша тут же заявила, что Меркель была одним из самых деструктивных немецких политиков в Европе этого столетия.

«Но подумайте, почему Меркель осмелилась заговорить об этом, когда вышла на пенсию? Ее намек был очевиден: кто-то ее не послушал, и в результате это привело к нынешней геополитической катастрофе. Но в глазах восточноевропейцев это воспоминание больше похоже на рецидив старых болезней в Германии. Для них немецкая логика «диалога во имя мира» наивна и даже опасна. Они считают, что Меркель использовала природный газ «Северный поток», чтобы помочь России заработать денег, затем Европа попала в энергетическую зависимость, а сейчас она заявила, что украинского конфликта могло и не быть», – пишут в КНР.

В статье отмечается, что в те годы Европа была занята закрытием страны и предотвращением эпидемии коронавируса, и ни у кого не было времени сесть и поговорить с Путиным. Сейчас смелость Меркель заговорить об этом, показывает, что «единство» Европы уже давно пошло трещинами по всей территории. Каждая страна кричит о «европейских интересах», но на самом деле говорит о своих собственных счетах. Слова Меркель лишь приоткрыли давний разрыв в Европе.

«Меркель давала интервью в Венгрии. Очевидно, что то, что она решила выступить здесь, не случайно. Премьер-министр Венгрии Орбан всегда выступал за мирные переговоры с Россией и выступал против слепых санкций, что на удивление согласуется с позицией Меркель. Высказывания Меркель вызвали такую сильную реакцию, которая также показывает, что Европа сейчас нетерпима к разным мнениям. Все демонстрируют лояльность и единство, но как только кто-то упоминает «если бы мы тогда больше говорили», они немедленно становятся мишенями», – подытожили в Китае.

