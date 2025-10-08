Обзор иноСМИ: «полуправда» Меркель и Макрон «на волоске»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Украина может получить Tomahawk, но без права их использования

На поставки американских ракет Tomahawk на Украину могут уйти месяцы, и они, возможно, никогда не покинут свои пусковые установки, рассказала британская газета The Telegraph. К такому выводу пришел один из ведущих украинских специалистов по национальной безопасности, чей анализ показывает, как может выглядеть соглашение Киева с Вашингтоном о поставках крылатых ракет большой дальности. Днем ранее Дональд Трамп дал самый ясный на данный момент намек на свою готовность одобрить поставки Tomahawk. Он «вроде как принял решение», заявил Трамп в свойственной ему непрозрачной манере. Затем Трамп добавил, что сначала хотел бы узнать, что Украина планирует делать с этими ракетами.

Дальность полета Tomahawk в 2600 километров и их способность нести ядерные боеголовки остаются осложняющими факторами, подчеркивает The Telegraph. Президент России Владимир Путин предупредил Трампа, что поставки этих ракет могут разрушить отношения Москвы с Вашингтоном. Украинский специалист, которого цитирует The Telegraph, предложил несколько вариантов развития событий. Первый: Трамп может передумать и вообще не поставить ракеты. Второй: Трамп разрешит их экспорт, но не использование. По версии украинского эксперта, это решение президент США может изменить с течением времени - в зависимости от того, будет ли Москва вести переговоры. По мнению собеседника газеты, все действия Трампа на этот счет «скорее всего, будут очень постепенными» и «вся эта эпопея может занять как минимум несколько месяцев».

«Макрон должен уйти в отставку, иначе его заставят это сделать»

Экономист, бывший замглавы Международного валютного фонда Десмонд Лахман заявил L'Express, что кризис, который переживает Франция, может распространиться на остальную еврозону и даже потрясти мировые рынки. Что касается будущего президента Эммануэля Макрона, то оно «висит на волоске, который рынки вполне могут оборвать». Всего неделю назад Лахман выразил тревогу по поводу экономического положения Франции, заявив, что ее государственные финансы, которые стали неустойчивыми, и её неэффективная политика могут представлять «экзистенциальную угрозу для евро».

После «землетрясения», вызванного неожиданной отставкой Себастьена Лекорню с поста премьер-министра, этот американский экономист южноафриканского происхождения, вряд ли пересмотрит свои суждения. Недавно он написал, что Франции будет трудно избежать экономического кризиса в 2026 году. А в интервью L’Express Лахман заявил, что «лучшее, что мог бы сделать Эммануэль Макрон, - это назначить досрочные президентские выборы вместо того, чтобы держать всех в подвешенном состоянии полтора года». Если ситуация станет критической, «рынки вынудят его сделать это», предупредил Лахман. Наиболее вероятным результатом ему представляется роспуск Национального собрания. Но, с точки зрения рынков, это создает серьезную неопределенность, поскольку никто не знает, каким будет исход этих выборов. Рынки остаются в режиме ожидания.

«Игра в полуправду: как Меркель комментирует украинский кризис»

Самый верный признак, что с украинским кризисом что-то не так, - это когда бывшие ведущие политики начинают размышлять об упущенных возможностях для мира, пишет автор немецкого издания Junge Welt. Как, например, бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она дала интервью венгерским журналистам, в котором, среди прочего, объяснила, что летом 2021 года они с Эммануэлем Макроном пытались создать формат диалога для всего Евросоюза с Россией. По ее словам, Польша и страны Балтии саботировали этот процесс, и это, возможно, повлияло на последующие решения президента России Владимира Путина.

В Польше после этого начался сущий кошмар. Страницы СМИ пестрят заголовками вроде «Меркель обвиняет Польшу в украинском кризисе», а бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий называет немку «самым вредоносным политиком в истории ЕС». Однако его коллега по партии Павел Яблонский фактически подтвердил версию Меркель: он заявил, что Польша и страны Балтии помешали переговорам, поскольку не хотели, чтобы Германия и Франция достигли соглашения с Путиным и «передали Украину России». По словам Яблонского, РФ бы тогда получила желаемое, а Германия - дешёвый российский газ. Автор статьи подчеркнул, что Польша и страны Балтии «боятся германо-российского взаимопонимания как черт ладана». В то же время он добавил, что Меркель теперь неоправданно изображает из себя миротворца. Автор заявил, что в конце 2022 года она сама признавала, что никогда не воспринимала Минские соглашения всерьез. Цель, как заявила тогда бывший канцлер, состояла в том, чтобы дать Украине время восстановить армию и «набраться сил».

«Фон дер Ляйен вырыла могилу ЕС»

США и Европа несут значительную ответственность за российско-украинский конфликт, пишет автор китайского портал 163.com. Почти каждый раз, когда появляется намек на переговоры, Европа вмешивается, чтобы их саботировать. Не так давно члены ЕС обсуждали отправку западных войск на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран, в основном европейских, готовы разместить на Украине сухопутные, военно-морские или военно-воздушные силы в качестве «сил поддержки». Но из этого ничего не вышло. Если бы они имели смелость вмешаться напрямую, то сделали бы это давно. По словам автора статьи, цель таких инициатив ясна: Европа просто хочет получить свою долю благ.

Видя, что ситуация зашла в тупик, ЕС выступил с новой идеей. Недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС использует замороженные российские активы для выделения Украине около двух миллиардов евро на программу беспилотников. ЕС произвольно использовал российский капитал для предоставления кредитов, делая Россию плательщицей. По мнению автора статьи, европейская элита решила прибегнуть к финансовому мошенничеству. Он предупредил, что действия фон дер Ляйен могут стать фатальными для ЕС. Они нарушают международное право, создают опасный прецедент и подрывают международный авторитет евро. Десятилетняя экономическая репутация ЕС разрушена одним махом. Фон дер Ляйен «вырыла ЕС могилу, став настоящей предательницей Европы», заключил автор статьи.

«Мучительный отказ от русского языка в Латвии»

Государственная служба качества образования Латвии сообщила, что в каждой третьей школе страны переход на преподавание только на латышском языке сталкивается со значительными трудностями. Как пишет BB, одних уроков языка недостаточно, если вне занятий ученики, родители и учителя общаются между собой на русском.

Летом 2022 года правительство Латвии поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке - латышском. В средних школах нацменьшинств Латвии долгое время действовала билингвальная система, по которой до 40 процентов предметов русскоговорящие дети могли изучать на родном языке. Некоторым педагогам, для которых латышский язык не является родным, трудно говорить на нем - они делают ошибки, подчеркивается в статье.