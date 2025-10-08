Годовщина нападения ХАМАС и выплаты чиновникам в США: о чем пишут зарубежные СМИ

Вторая годовщина нападения ХАМАС на Израиль, предложение президента Дональда Трампа сократить выплаты задолженностей по зарплате, а также презентация книги главы Аргентины Хавьера Милея оказались в центре внимания мировых СМИ. Самые интересные статьи по этим темам в подборке «Рамблера».

Вторая годовщина нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, приведшего к войне, которая продолжается до сих пор и унесла уже сотни жизней, оказалась в центре внимания СМИ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями и гибелью людей, в том числе детей.

Израильская газета The Jerusalem Post в день годовщины нападения опубликовала заявления мировых лидеров, которые выступили в поддержку Израиля и призвали к урегулированию конфликта.

«Спустя два года после невыразимого ужаса теракта ХАМАС боль остается глубокой. Мы не забыли. Мы выражаем солидарность со всеми жертвами, включая 51 нашего соотечественника», — цитирует издание слова президента Франции Эммануэля Макрона.

В свою очередь американский новостной телевизионный канал NBCNews обратил внимание на ситуацию в секторе Газа.

«По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев в результате израильских ударов погибло более 66 000 человек», — говорится в статье.

В свою очередь данные агентства БАПОР, которые привел телеканал, свидетельствуют о том, что, по меньшей мере 455 человек умерли из-за недоедания в Газе, в том числе более 150 детей. Кроме того, война привела к распространению инфекционных заболеваний и нанесла «колоссальный ущерб системы здравоохранения» анклава.

«Многие надеются на свет в конце тоннеля на фоне того, как ХАМАС и Израиль ведут непрямые мирные переговоры в Египте, которые Дональд Трамп назвал «реальным шансом» на мир», — пишет The Guardian.

Шатдаун в США и предложение Трампа

Западные издания не смогли обойти стороной и заявление президента США Дональда Трампа о том, что после завершения приостановки работы правительства, так называемого шатдауна, право на оплату труда могут автоматически получить только те чиновники, чья работа считается жизненно важной.

В США 1 октября с 00:01 по местному времени (7:01 мск) начался шатдаун — приостановка работы правительства – из-за того, что Конгресс не смог согласовать проект бюджета на новый финансовый год. Тысячи госслужащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска, часть вынуждена выходить на работу, но не получает зарплату. Накануне американского лидера попросили рассказать, будет ли возмещена зарплата тем, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск.

«Вот что я вам скажу: демократы подвергли многих людей огромному риску, но в целом мы собираемся позаботиться о наших людях. Между тем есть и те, кто не заслуживает того, чтобы о них заботились. Но мы позаботимся о них — правда, иным способом», — заявил президент США Дональд Трамп.

Журналисты New York Times считают, что это заявление противоречат ранее принятому закону о том, что отправленные в неоплачиваемый отпуск сотрудники получат все причитающиеся им деньги после того, как шатдаун закончится. Соответствующий документ был принять в 2018 году после самого длительного в истории шатдауна — пятинедельного, начавшегося во время первого срока президента Дональда Трампе.