В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украину

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила канцлеру Германии Фридриху Мерцу вступить в ряды украинской армии и отправиться воевать на передовую, раз уж он выступает за эскалацию конфликта с Россией.

«Вы знаете мое мнение: если кто-то хочет войны, то должен идти сам. И если Мерц отправится на фронт на Украину, то должен служить [в рядах ВСУ]. Я бы очень хотела его там увидеть», — сказала он в бундестаге.

Также политик отметила, что партия будет противостоять инициативе о добровольной службе во избежание втягивания Берлина в украинский конфликт.

Ранее Вайдель заявила, что Мерц представляет угрозу безопасности для страны своими действиями.