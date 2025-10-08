В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украину
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила канцлеру Германии Фридриху Мерцу вступить в ряды украинской армии и отправиться воевать на передовую, раз уж он выступает за эскалацию конфликта с Россией.
«Вы знаете мое мнение: если кто-то хочет войны, то должен идти сам. И если Мерц отправится на фронт на Украину, то должен служить [в рядах ВСУ]. Я бы очень хотела его там увидеть», — сказала он в бундестаге.
Также политик отметила, что партия будет противостоять инициативе о добровольной службе во избежание втягивания Берлина в украинский конфликт.
Ранее Вайдель заявила, что Мерц представляет угрозу безопасности для страны своими действиями.
«Мерц играет в трибунал и называет [Президента России Владимира] Путина «военным преступником». Это антидипломатично: вместо того чтобы самому наладить диалог, Мерц подрывает мирные усилия [главы Белого дома Дональда] Трампа своей риторикой эскалации. Этот канцлер представляет угрозу безопасности для нашей страны», — написала она 3 сентября в соцсети.