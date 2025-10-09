Венгерский автор получит Нобелевскую премию по литературе

Нобелевскую премию по литературе получит венгерский автор Ласло Краснохоркаи.

Об этом сообщается на сайте комитета.

«Нобелевская премия по литературе за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснохоркаи «за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства», — сказано в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, Краснохоркаи опубликовал первое произведение в 1977-м. 71-летний писатель активно сотрудничает с режиссером Белой Тарром, который поставил по его романам, новеллам и сценариям несколько фильмов, имевших международный успех. Писатель получил юридическое образование. В 1983 окончил факультет истории искусств в Будапештском университете,. Много путешествует: в 1990 был в Монголии и Китае, в 1992 плавал по Атлантике, объехал Европу и США, был в Боснии (1996) и трижды посетил Японию.

В 2015 году Ласло Краснохоркаи стал лауреатом Международной Букеровской премии. Произведения венгерского автора перевели на несколько европейских и японский языки.