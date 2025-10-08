В Европе назвали действия Украины угрозой континенту

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают всему европейскому континенту.

Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Мы предоставляем поддержку Украине, а теперь она угрожает всей Европе своими безответственными атаками на ядерные электростанции», — указал политик.

Мема назвал действия ВСУ опасными и неоправданными. Он подчеркнул, что любой инцидент на ядерном объекте приведет к разрушительным последствиям.