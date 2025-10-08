Новое соглашение РФ с Венесуэлой связали с конфликтом на Украине

Политолог Борис Межуев в разговоре с Рамблером прокомментировал подписание президентом Венесуэлы Николасом Мадуро договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве республики с Российской Федерацией, а также рассказал связи нового соглашения сторон с вопросом об американских поставках ракет «Томагавк» Украине.

7 октября Мадуро подписал декрет о вступлении в силу Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией, который был подписан в Москве президентом РФ Владимиром Путиным и венесуэльским лидером 7 мая 2025 года.

Эксперт допустил, что в рамках договора о стратегическом партнерстве Россия может начать поставлять Венесуэле новые вооружения.

Поэтому мне трудно себе представить, чтобы в таких условиях США реализовали свои угрозы и начали бы поставлять ракеты «Томагавк» Украине. На фоне планируемого вторжения США в Венесуэлу заключенный между Москвой и Каракасом договор о стратегическом партнерстве может вылиться в то, что Венесуэла получит такое оружие, которым сможет не только эффективно защищаться, но и наносить удары по территории Соединенных Штатов. То есть речь может зайти о поставках Венесуэле российских дальнобойных ракет. И здесь в желании [президента США Дональда] Трампа поставлять вооружения Украине появится некий тормоз. Полагаю, это главное в данной истории. В дальнейшем Вашингтону придется либо продолжать оказывать давление на РФ с целью принудить ее к перемирию на условиях Запада, либо отказываться от поддержки Украины в той яркой форме, которую мы сейчас наблюдаем, и сосредотачиваться на Венесуэле. А одновременно эти два сценария вряд ли могут быть реализованы американцами. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Вместе с тем эксперт выразил сомнения в том, что Россия будет «спасать режим Мадуро, если вторжение США в Венесуэлу все же состоится».

«Здесь нужно учитывать, что режим Мадуро уже пережил один кризис, который разгорелся во время перового президентского срока Трампа. Поэтому нельзя исключать того, что он сможет выдержать и новый кризис. Венесуэла – это достаточно большая страна, в которой сложно совершать интервенции. В случае вторжения США Мадуро будет опираться на внутренние силы, а также привлекать быстро сформированные бригады из Колумбии. Поэтому, полагаю, в условиях некоторой поддержки со стороны России и Китая его режим сможет выстоять», - отметил специалист.

Ранее Трамп распорядился полностью прекратить попытки дипломатического урегулирования обострившейся ситуации с Венесуэлой.