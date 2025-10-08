Украина рискует остаться без важных ресурсов

За последнюю неделю Россия изменила стратегию атак на Украину, сосредоточив усилия на энергетической инфраструктуре. В выходные произошло рекордное количество ударов, направленных преимущественно на западные регионы страны, пишет РИА Новости.

В результате были повреждены ключевые объекты энергетической системы, включая Бурштынскую и Ладыжинскую теплоэлектростанции, а также подземные газовые хранилища во Львовской области. Эти действия создают серьезные риски для обеспечения энергоснабжения Украины и подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Ладыжинская и Бурштынская теплоэлектростанции, обладающие мощностями 1,8 ГВт и 2,8 ГВт соответственно, являются ключевыми элементами энергетической системы Украины. Подземные хранилища газа (ПХГ) обеспечивают страну необходимыми топливными резервами. Уничтожение этих объектов может привести к серьезным последствиям для энергоснабжения и экономики государства.

Кроме того, были атакованы компрессорные станции в Харьковской и Полтавской областях, обеспечивающие половину потребностей Украины в газе. Это создает дополнительные сложности для энергетической системы страны.

Как отмечается в материале, последствия ударов усугубляются указом президент РФ Владимира Путина о национализации западных активов, что может свидетельствовать о переходе России к более жестким действиям.