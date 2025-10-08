Стало известно о злости Киева из-за слов Меркель о вине Польши и Прибалтики

В Киеве разозлились на слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Польша и государства Прибалтики саботировали попытку решения конфликта на Украине в 2021 году, косвенно спровоцировав начало СВО, пишет Politico.

Меркель ранее заявила, что Франция и Германия в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Российской Федерацией вместо минских договоренностей, но Польша и страны Балтии отказались его поддерживать.

Киев был разозлен заявлением экс-канцлера ФРГ о Польше и Прибалтике, поделились подробностями авторы публикации.

"Неприемлемы и, честно говоря, отвратительны", - соответствующим образом отреагировал на слова Меркель неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что мнение о том, что венгерский премьер Виктор Орбан является «троянским конем» президента РФ Владимира Путина в ЕС, является чушью.