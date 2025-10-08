Макрон может распустить парламент Франции, чтобы избежать своей отставки

Президент Франции Эммануэль Макрон с большей вероятностью решит вновь распустить Национальное собрание для проведения парламентских выборов, чем сам уйдет в отставку. Об этом сообщает издание Canard Enchaine.

После того, как Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, ряд оппозиционных сил выступили с требованием к Макрону уйти в отставку.

Позднее Лекорню сообщил, что готов исполнить свои обязательства и провести финальные консультации с представителями политических сил, чтобы сформировать новое правительство.

Однако, отмечает издание, в случае провала переговоров Лекорню, Макрон скорее всего предпочтет распустить парламент, чем уйти в отставку. Даты досрочных парламентских выборов уже определены.

До этого сообщалось, что Макрон готов взять на себя ответственность в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать новое правительство.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.