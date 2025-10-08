Запад заговорил о передаче американских ракет Tomahawk Украине, потому что Россия добивается успехов на поле боя. Такое объяснение дал журналист Брэндон Вайхерт в статье для американского издания The National Interest (NI).

© Lenta.ru

Автор статьи отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о возможных поставках Tomahawk Украине представляет собой «эскалацию, пусть и на словах, но также свидетельствует о реальности, которую Вашингтон, Лондон и Брюссель стараются игнорировать».

«Россия побеждает», — оценил ситуацию Вайхерт.

По его мнению, Трампу и европейским лидерам следует способствовать заключению мирного соглашения, а не пытаться сражаться до последнего украинца.