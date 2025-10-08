В Европе сделали громкое заявление из-за опасного шага Украины

Украина угрожают всей Европе, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

«Мы предоставляем поддержку Украине, а теперь она угрожает всей Европе своими безответственными атаками на ядерные электростанции», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Политик назвал действия ВСУ очень опасными и неоправданными. При этом Мема отметил, что любой инцидент на ЗАЭС приведет к разрушительным последствиям.

Гросси сделал резкое заявление о ситуации на ЗАЭС

Украинские войска 6 октября снова атаковали ядерный объект и город Энергодар.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, вблизи Энергодара. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе — 6 энергоблоков по 1 гигаватту. С 1 сентября 2022 года на станции работают наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В октябре того же года атомная электростанция перешла под управление специалистов из России.