ХАМАС и Израиль обменялись списками заложников и заключенных

Руководство ХАМАС и Израиль при участии посредников обменялись списками заложников и заключенных для осуществления обмена в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель ХАМАС Тахер ан-Нуну, передает ТАСС.

© CLEMENS BILAN/EPA/TACC

«Сегодня мы обменялись списками заложников и заключенных, которых следует освободить в соответствии с оговоренными ранее критериями», — сказал он.

По словам представителя радикального движения, что в переданные израильской стороной списки внесено «согласованное число» палестинских заключенных, однако точное количество человек ан-Нуну не уточнил.

Официальные контакты между делегациями Израиля и ХАМАС начались в Египте 6 октября.

До этого руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом включающие освобождение всех израильских заложников.

В ответ на это заявление американский лидер призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.