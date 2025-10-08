В ЕК рассказали о возможном слежении за танкерами с помощью «стены дронов»

Еврокомиссия (ЕК) может задействовать так называемую «стену дронов» для слежения за танкерами, которые Евросоюз (ЕС) подозревает в перевозке российской нефти. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, передает РИА Новости.

По ее словам, речь, в частности, идет о проектах Eastern Flank Watch и Drone Wall.

«Drone Wall — это наш ответ на реалии современной войны <...> От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом», — сказала глава ЕК.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

До этого сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ планирует пополнить санкционные списки еще 120 танкерами. Таким образом, количество подсанкционных кораблей достигнет 568 единиц.

Выступая на открытии саммита Европейского политического сообщества президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры «теневого флота», чтобы нарушить поставки нефти из РФ.