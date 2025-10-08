Страны Запада заговорили о поставке ракет Tomahawk Украине, поскольку Российская Федерация побеждает в конфликте, пишет The National Interest (TNI).

«Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, главы стран Запада должны способствовать заключению мирной сделки, а не пытаться сражаться до последнего украинца.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет «Томагавк» Украине, но хочет понять, как бывшая советская республика собирается их использовать.

Как писали западные СМИ, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с хозяином Белого дома в середине сентября. Отмечалось, что это единственный пункт в заявке украинской стороны, который американский лидер отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что применение вооруженными силами Украины ракет "Томагавк" невозможно без участия военнослужащих США. В любом случае Российской Федерация готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы противовоздушной обороны приспособились к ATACMS, адаптируются и к этому виду вооружений.