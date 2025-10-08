«Проблемы с психикой»: во Франции жестко раскритиковали Макрона

Депутат Национального собрания Франции Ришар Рамо публично усомнился в адекватности французского лидера Эммануэля Макрона. Видеозапись его заявления приводит Telegram-канал «Пул N3».

По словам парламентария, он и ранее обращал внимание на то, что президент Франции «не в своем уме», но получал в ответ оскорбления и требования уйти из политики.

«И вот, президент республики действительно не в своем уме. Да, я считаю, что у него есть проблемы с психикой. И я уже говорил ранее, я собираюсь что-то сделать, предложить хороший законопроект, чтобы политики, а может, и журналисты вместе с ними, проходили сеанс у психоаналитика хотя бы раз в месяц», — заметил Ришар Рамо.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра Себастьяна Лекорню об отставке. На посту премьера тот пробыл 27 дней, что является самым коротким сроком для данной должности в новейшей истории Франции.

Западные СМИ в своих статьях, посвященных этой отставке, отметили, что уход Лекорню погрузил страну «в самый серьезный политический кризис почти за 70 лет», обвинив в сложившейся ситуации президента Эммануэля Макрона. При этом, по их мнению, нынешний кризис носит не только политический, но и конституционный характер, и как именно он будет разрешен, пока неясно.