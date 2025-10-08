Применение крылатых ракет Tomahawk на Украине будет операцией под руководством Соединенных Штатов, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывшая Twitter).

США и, возможно, Великобритании будет необходимо предоставить не только сами ракеты, но и всю инфраструктуру: операторов, источники информации в реальном времени и пусковое оборудование, поделился своей точкой зрения автор публикации. По его словам, тем самым это будет операция под руководством Соединенных Штатов, как об этом говорил президент РФ Владимир Путин.

Боуз указал на то, что ВСУ сами не могут использовать данный вид вооружения.

Назван неожиданный ответ России на передачу Украине Tomahawk

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет «Томагавк» Украине, но хочет понять, как бывшая советская республика собирается их использовать.

Как писали западные СМИ, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с хозяином Белого дома в середине сентября. Отмечалось, что это единственный пункт в заявке украинской стороны, который американский лидер отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что применение вооруженными силами Украины ракет "Томагавк" невозможно без участия военнослужащих США. В любом случае Российской Федерация готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы противовоздушной обороны приспособились к ATACMS, адаптируются и к этому виду вооружений.