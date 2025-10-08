Трамп может увеличить поставки Tomahawk Украине при одном условии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трампа пока рассматривает поставки Украине ракет Tomahawk лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на Российскую Федерацию, однако, если стратегия "принудить Россию к переговорам" провалится, поставки могут увеличиться, сообщает Mundo, ссылаясь на близкие к Белому дому источники.

Президент США намерен поставить ракеты Tomahawk, но лишь в очень ограниченном количестве и в качестве рычага давления, чтобы заставить главу российского государства Владимира Путина сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским, поделились подробностями авторы публикации. Если же из-за отказа российской стороны такие переговоры не состоятся, то поставок будут больше, отмечается в статье.

В Москве неоднократно указывали на то, что давить на Российскую Федерацию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у российской стороны есть позиция по вопросу прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет «Томагавк» Украине, но хочет понять, как бывшая советская республика собирается их использовать.

Как писали западные СМИ, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с хозяином Белого дома в середине сентября. Отмечалось, что это единственный пункт в заявке украинской стороны, который американский лидер отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что применение вооруженными силами Украины ракет "Томагавк" невозможно без участия военнослужащих США. В любом случае Российской Федерация готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы противовоздушной обороны приспособились к ATACMS, адаптируются и к этому виду вооружений.