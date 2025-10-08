На Украине разозлились после заявления бывшего канцлера Германии Анегы Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики виноваты в срыве договоренностей РФ с Западом в 2021 году.

Об этом пишет газета Politico.

«Неприемлемы и, честно говоря, отвратительны», - заявил неназванный высокопоставленный украинский чиновник, говоря о словах Меркель.

6 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

По словам Меркель, эти страны опасались, что ЕС не сможет выработать единую политику в отношении России.

В Совфеде поспорили с Меркель после ее слов о виновных в начале СВО

«В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась [СВО]», — подчеркнула она.

При этом президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя слова Ангелы Меркель, заявил, что позиция стран Прибалтики и Польши в отношении России до начала военного конфликта на Украине была правильной.