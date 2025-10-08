Стало известно о тайном подарке США Киеву

На Украине будет развернута масштабная сеть аккумуляторных батарей из США, призванная обеспечить резервное электроснабжение в зимний период. Об этом сообщила The Wall Street Journal. По ее данным, система представляет собой крупнейшую сеть аккумуляторных станций, состоящую из шести так называемых парков, расположенных в Киеве и Днепропетровской области. Военный консультант Антон Трутце рассказал «МК», как будут работать эти парки и как быстро российские дроны найдут новую цель.

«Каждый парк состоит из ряда белых блоков-аккумуляторов высотой более двух метров», — отмечается в издании.

Общая мощность системы составляет 200 МВт. Это позволяет снабжать электричеством около 600 тысяч домов в течение двух часов. Проект стоимостью $140 млн был запущен в июле совместно с украинской энергокомпанией ДТЭК. Ожидается, что эксплуатация батарей начнется в ближайшие дни с началом отопительного сезона.

В компании Fluence, которая поставила батареи, заявили, что для замены блока требуется минимальное оборудование. Отмечается, что украинские власти скрывают точное местоположение батарейных парков и меры их защиты, чтобы они не стали мишенью для атак.

Как считает Антон Трутце, идея таких аккумуляторов не нова.

- Представьте себе не батарейку для телефона, а огромный «энергобуфер» для целого района города. Вот аккумуляторы этим и являются.

- Они заменяют генераторы?

- Нет, это другая история. Генератор производит электричество, сжигая топливо. Аккумулятор — это запас, который отдают, когда основная сеть отключена. Многие это знают по бытовым решениям для частных домов, особенно с солнечными панелями. Смысл в том, чтобы сгладить перебои в подаче энергии.

Теперь они применяют эту логику для сегментов своей энергосети. Если какой-то район или критически важный объект отключают от сети на час-два, такая станция подхватывает нагрузку и не дает всему встать колом. Завод, больница, система связи — они продолжают работать, пока основную линию чинят.

- То есть, грубо говоря, город-миллионник вроде Харькова этими аккумуляторами не спасти, да?

- Зависит от задачи. Спасти от полного и долгосрочного коллапса — нет, конечно. Аккумуляторы не вырабатывают энергию, они лишь отдают заранее накопленный заряд. Когда он сядет — всё, кирдык. Но их цель иная — парировать периодические отключения.

Если свет вырубают на два часа пару раз в сутки, то без аккумулятора завод простаивает четыре часа. А с ним — работает в нормальном режиме. То есть они борются не с уничтожением генерации, а с попытками парализовать жизнь и экономику короткими, но частыми ударами. Это как лекарство от симптома, а не от болезни.

И надо четко понимать: эти аккумуляторные станции сами по себе — такие же законные цели, как и подстанция или электростанция. Они не волшебные, они лишь продлевают агонию их энергосистемы, которая и так существует в военной парадигме, пытаясь защитить себя всеми доступными средствами.