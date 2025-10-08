Экс-глава МИД Литвы резко ответил Меркель на слова о виновниках СВО

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель переосмыслить свое политическое наследие и обвинил ее в «перевернутой логике» после слов о том, что позиция Прибалтийских стран и Польши стала одной из причин конфликта на Украине. Его слова приводит LRT.

По его утверждению, внешняя политика Ангелы Меркель создала предпосылки для якобы агрессии России против других стран. Он считает, что ее слова – это пример «перевернутой логики», поскольку она способствовала усилению России, и теперь пытается переложить на других ответственность.

«Думаю, у нее есть страх перед тем, как ее будут вспоминать. Лучше бы она вообще ничего не говорила. А еще лучше – признала свои ошибки. Но выбранный путь, пожалуй, наименее разумный», — сказал Ландсбергис.

6 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.