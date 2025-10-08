Стало известно о перепалке премьера Франции с министром незадолго до отставки

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поругался с главой МВД Брюно Ретайо незадолго до своей отставки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как утверждается, в ходе разговора, продолжавшегося почти два часа, Ретайо обвинил Лекорню в уклонении от ответов на сложные вопросы о программе правительства и предложении расплывчатых планов.

«По словам источников, Ретайо был разочарован, но все еще готов остаться на своем посту. Но ситуация изменилась после того, как Елисейский дворец объявил о назначении Брюно Ле Мэра министром обороны. Это решение застало партию Ретайо («Республиканцы» — прим. «Ленты.ру») врасплох», — пишет издание.

Ле Мэр, в течение семи лет занимавший пост министра финансов в правительстве Макрона, по мнению многих политиков, в том числе консерваторов из партии Ретайо, несет ответственность за растущий дефицит бюджета Франции. Отмечается, что его назначение вызвало недовольство даже у верных сторонников Макрона в Национальной ассамблее, которые назвали его серьезной политической ошибкой, сигнализирующей о преемственности нового правительства, а не о разрыве с прошлым, как того требуют большинство партий.

6 октября Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции спустя меньше месяца после назначения. Как сообщалось, причиной ухода стала резкая критика кабинета Лекорню, в частности, правыми партиями.