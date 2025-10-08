Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СМИ: мирные жители Украины помогают ВС РФ в прифронтовых районах

Мирные жители прифронтовых районов Украины оказывают поддержку российским военным, что создает дополнительные трудности для действий ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По информации газеты Der Tagesspiegel, пророссийски настроенные местные жители нередко приветствуют солдат РФ в своих домах.

Канадский военный корреспондент Нил Хауэр отмечает, что такая ситуация представляет серьёзную проблему для украинской армии.

На ЗАЭС допустили, что Киев специально пытается разрушить системы безопасности

На Запорожской атомной электростанции существует мнение, что Киев намеренно пытается вывести из строя системы безопасности станции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Евгении Яшиной, директора по коммуникациям ЗАЭС, украинские силы целенаправленно наносят удары по резервуарам для генераторов, а также по внешнему электроснабжению и пожарной части станции.

Такие действия, по её оценке, могут быть частью скоординированного плана по деградации ядерной безопасности объекта, что вызывает опасения о возможной техногенной катастрофе.

На юго-востоке Крыма нашли ранее неизвестную древнеримскую крепость

На юго-востоке Крыма археологи выявили руины ранее неизвестной древнеримской крепости, которая была частью системы оборонительных укреплений Боспорского царства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора фонда «Археология» Олега Маркова, эта крепость, вероятно, была построена в начале I века до нашей эры и служила стратегическим пунктом для наблюдения и сигнализации в регионе.

Комплекс включает прямоугольную башню с крепкими стенами и жилые постройки, а его обнаружение расширяет понимание истории античного государства, основанного на греческих колониях вдоль Керченского пролива.

Европейские дипломаты раскритиковали Каллас за прямолинейность

Европейские дипломаты считают, что Кая Каллас является чересчур прямолинейной в своей риторике и действиях. Об этом сообщает ТАСС.

В статье Foreign Policy отмечается, что её репутация как жесткого критика России ранее помешала ей возглавить НАТО, поэтому ей предложили пост главы евродипломатии, но именно её откровенность вызывает у некоторых недовольство.

Источники указывают, что в новой роли ей следовало бы проявлять больше дипломатии, так как её прямолинейность осложняет отношения с США, Индией и Китаем, а также мешает формированию единой позиции по ключевым регионам, таким как Израиль и Украина.

Тунберг и других активистов флотилии "Сумуд" пытали в Израиле

Шведская правозащитница Грета Тунберг заявила, что вместе с другими участниками флотилии «Сумуд» подвергалась пыткам в израильской тюрьме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Тунберг, в заключении ей не предоставляли чистой воды, а другим задержанным отказывали в жизненно важных лекарствах, однако она отказалась раскрывать подробности пыток.

Израильское МИД отвергло обвинения в жестоком обращении, несмотря на сообщения СМИ о тяжелых условиях содержания активистов, задержанных после попытки флотилии «Сумуд» прорваться в сектор Газа у берегов Туниса.