Поздравление Моди Путину поставило Стармера в неловкое положение

Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил тёплые поздравления президенту России Владимиру Путину с днём рождения непосредственно перед визитом в Дели британского премьера Кира Стармера. Как сообщает Bloomberg, этот дипломатический жест создал неловкую ситуацию для главы британского правительства, чья поездка изначально планировалась как мероприятие, посвящённое торговому сотрудничеству.

На пресс-конференции Стармер, уклоняясь от комментариев по поводу телефонного разговора Моди с российским лидером, попытался отшутиться, заявив: «Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения».

Агентство напоминает, что это первый визит британского премьер-министра в Индию с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Путина с днем рождения поздравили более 40 глав государств.