Европейские дипломаты обвинили Каллас в прямолинейности

Согласно публикации издания Foreign Policy, европейские дипломаты воспринимают главу дипломатии ЕС Каю Каллас как излишне прямолинейного политика и ожидают от неё более сдержанного и дипломатичного стиля работы.

Как отметил один из анонимных собеседников издания, Каллас ведёт себя «скорее как полицейский, чем как дипломат», добавив, что её работа полностью сфокусирована на России.

Публикация подчёркивает, что её склонность к прямым высказываниям уже привела к напряжённости в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала недовольство таких крупных держав, как Индия и Китай.

