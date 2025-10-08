Стало известно о популярности антивоенных фракций в ЕС и НАТО
Победа оппозиции, возглавляемой бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, на выборах в чешскую нижнюю палату парламента свидетельствует о росте антивоенных настроений в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. Об этом пишет издание American Conservative (AC).
Автор статьи полагает, что если Бабиш продолжит придерживаться своих нынешних взглядов, то вполне вероятно, что он присоединится к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в Совете ЕС и выступит против попыток Брюсселя ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз.
Ранее британская газета The Guardian написала, что Евросоюз боится победы Бабиша на выборах в Чехии. По мнению журналистов, возвращение экс-премьера к власти в Чехии еще больше ухудшит положение Украины.