Трамп назвал место и сроки встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с председателем КНР СИ Цзиньпином в течение ближайших недель в Южной Корее. Об этом американский глава заявил на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме, передает ТАСС.

По словам Трампа, дела у США с Китаем «идут очень хорошо». Также американский глава отметил, что ему «удается очень хорошо ладить с Си Цзиньпином».

«Я встречусь с ним через несколько недель, как вы знаете, в Южной Корее», — сказал Трамп, комментируя перспективы личного контакта с председателем КНР.

При этом президент США подчеркнул, что, чтобы преуспеть в отношениях с Пекином, необходимо уметь с ним конкурировать.

Ранее Трамп сообщал, что одной из главных тем обсуждения на встрече с Си Цзиньпином станут соевые бобы. Речь идет о соглашении между Вашингтоном и Пекином, по которому Китай обязан покупать американскую сельскохозяйственную продукцию.