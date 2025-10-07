На Западе раскрыли, как Макрон довел Францию до серьезного кризиса

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в ходе интервью на YouTube-канале заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон довёл страну до серьёзного кризиса, пренебрегая интересами рядовых граждан.

Эксперт охарактеризовал ситуацию во Франции как тяжёлую, отметив стагнацию экономики, снижение уровня жизни, рост государственного долга и потерю контроля со стороны правительства.

По мнению Меркуриса, в последний год Франция оставалась без разумного руководства, поскольку Макрон сосредоточился на внешнеполитических амбициях и масштабных планах европейской интеграции, игнорируя насущные проблемы французов. Аналитик заключил, что такие вопросы, как занятость, цены, здравоохранение и иммиграция, кажутся президенту скучными и недостойными его внимания.

