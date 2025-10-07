Трамп раскрыл, кому будут выплачены компенсации из-за шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не все федеральные служащие заслуживают выплату компенсаций на фоне шатдауна. Об этом пишет РИА Новости.

В США 1 октября с 00:01 по местному времени (7:01 мск) начался шатдаун — приостановка работы правительства. Тысячи служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска, часть вынуждена выходить на работу, но не получает зарплату.

Репортеры попросили американского лидера рассказать, будет ли возмещена зарплата лицам, отправленным в неоплачиваемый отпуск.

«Вот что я вам скажу: демократы подвергли многих людей огромному риску, но в целом мы собираемся позаботиться о наших людях. Между тем есть и те, кто не заслуживает того, чтобы о них заботились. Но мы позаботимся о них — правда, иным способом», — разъяснил Трамп.

Хозяин Белого дома не уточнил, какие именно меры поддержки планируются для этой категории работников, отметили журналисты.

Ранее американский лидер сообщил, что винить в перебоях в работе правительства США следует демократов.

«Они это начали, это их вина. Хотите знать правду: это атака камикадзе, им нечего терять», — заметил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, в свою очередь, что продолжение остановки работы правительства приведет к увольнениям госслужащих.