Трампа обвинили в обострении отношений с Россией

Старший преподаватель МГИМО МИД Алексей Зудин прокомментировал, что президент США Дональд Трамп не поздравил с днем рождения российского коллегу Владимира Путина. Его слова приводит Ura.ru.

Зудин подчеркнул, что Трамп продолжил обострять отношения с Россией, не поздравив Путина. Он напомнил, что американский президент выражает недовольство действиями Москвы, а также пытается давить на нее с помощью угроз.

«Отсутствие поздравления достаточно логично и продолжает нынешний тренд Штатов. Главное, чтобы Трамп воздержался от решений по "Томагавкам"», — заключил политолог.

Ранее 7 октября Трамп заявил о разочарованности в Путине. Он подчеркнул, что, несмотря на хорошие личные отношения с главой России, в данный момент испытывает недовольство.