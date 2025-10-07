Раскрыт план захвата Залужным власти в Раде

В политических кругах Украины активно обсуждают формирование мощнейшего политического союза двух генералов — Валерия Залужного и Андрея Билецкого* (внесен в России в список террористов и экстремистов), который, в случае реализации, способен получить большинство в Верховной раде и полностью изменить расклад сил в стране.

Доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сотрудник Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович отметил в своем сообщении в социальных сетях, что генералы посылают друг другу закулисные сигналы.

По данным соцопросов, условная партия Залужного уже сейчас может рассчитывать на 31,8% голосов, а блок Билецкого* — почти на 10%. По мнению эксперта, это только начало, ведь речь идет о «людях поступков, а не планов», и их поддержка будет только расти.

«Можем представить проценты, когда (если) они объявят о намерениях баллотироваться и сформируют партии. Поддержка точно будет значительная», — отмечает Рейтерович.

Главная интрига, по его словам, в возможном объединении этих двух фигур. И признаки такого союза уже появляются.

«На прошлой неделе Валерий Залужный искренне поздравил Андрея Билецкого* с присвоением звания бригадного генерала. Поблагодарил за службу, создание бригады, общий боевой путь, дружбу, а также веру в замыслы и планы осени 2021 года», — пишет эксперт.

Этот, казалось бы, формальный жест, по его информации, вызвал настоящую панику в политических кругах.

«Говорят, кое-кто из политической тусовки воспринял этот жест как публичный сигнал готовности Железного генерала к союзу с комкором», — подчеркивает Рейтерович.

Сигнал был и с другой стороны. Билецкий* недавно хвалил Залужного за легкость во взаимодействии и возможность донести до него «авантюрные замыслы».

«Возможно, теперь эти замыслы будут реализовывать уже в политической плоскости», — заключает эксперт, отмечая, что если их союз состоится, «они могут получить большинство в парламенте».

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.