В США заявили о странных переводах Зеленского в банк Саудовской Аравии

Владимир Зеленский переводит по 50 миллионов долларов в банк Саудовской Аравии каждый месяц. Об этом в беседе с блогером Дэнни Джонсом заявила член Палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна.

В ходе разговора речь зашла о тратах США, в том числе военных. Луна указала, что Пентагон не предоставляет никаких отчетов о своих расходах. После этого она задалась вопросом, зачем Вашингтон отправляет деньги Киеву.

«Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк — это странно», — добавила Луна.

При этом она не стала уточнять, откуда именно ей поступала такая информация.

Луна регулярно выступает с критикой в адрес Зеленского в Палате представителей США. В частности, в июле она заявила, что отказывается финансировать Украину, поскольку Зеленский продает вооружения на черном рынке и отменил выборы в стране. Луна расценила его действия, как «оскорбление президента и вице-президента США».